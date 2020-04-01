إيران تسجل 2987 إصابة و138 وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، عن تسجيل 138 وفاة ونحو ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت الوزارة اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت بهذه الوفيات الجديدة 3036 شخصا، بحسب "روسيا اليوم".
كما سجلت في إيران خلال آخر 24 ساعة 2987 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 47593 شخصا لا يزال 3871 منهم في حالة حرجة.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 15473 شخصا.
كما سجلت في إيران خلال آخر 24 ساعة 2987 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 47593 شخصا لا يزال 3871 منهم في حالة حرجة.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 15473 شخصا.
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