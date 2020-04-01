بالفيديو مواطن يضع مبناه تحت تصرف خلية الازمة في ذي قار

في بادرة إنسانية هي الأولى من نوعها في ذي قار وضع احد مواطني المحافظة الميسورين بناية حديثة مؤلفة من ثلاثة طوابق ومجهزة بالخدمات الأساسية تحت تصرف دائرة صحة ذي قار في حال احتاجت لاماكن حجر إضافية وقال المواطن سعدون الابراهيمي للسومرية ان هذه البادرة تأتي في اطار التكاتف الذي يجب ان يعم المجتمع

دائرة صحة ذي قار التي اكدت انها تسيطر على الوضع الصحي في المحافظة ولا تعاني من ازمة حالية في أماكن الحجر ثمنت دور المواطن الذي قاري وأكدت انها تسهم برفع الروح المعنوية للكوادر الطبية التي تواجه هذا المرض الخطير وتدفعهم نحو تقديم المزيد

وكانت محافظة ذي قار قد أعلنت انها لم تسجل أي حالة مؤكدة خلال اليومين الماضيين على الرغم من ارسالها اكثر من 200 عينة يشتبه بإصابتها بفايروس كورنا الى مختبرات بغداد