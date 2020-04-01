هيونداي تستعد لغزو الأسواق بـ Creta الجديدة كليا

أصبحت سيارات Creta في السنوات الأخيرة من أكثر السيارات مبيعا في العالم لجودتها الممتازة وسعرها المنافس، والنموذج القادم منها سيحمل مواصفات لم يشهدها عشاق هيونداي من قبل.

وبالنظر للنموذج الجديد الذي استعرضته هيونداي منذ مدة في الهند نلاحظ أن السيارة أصبحت مختلفة كليا عن جميع نماذج Creta الموجودة حاليا، فتغيير فيها تصميم الهيكل بشكل جذري، وحصلت على واجهات أمامية وخلفية مميزة.

وتغير في هذه السيارة شكل المصابيح، إذ أصبحت رقيقة وشبيهة بتلك الموجودة في سيارات tucson 2020، كما حصلت على مصابيح ضباب مزودة بشرائط LED مضيئة وعدسات خاصة تسمح بتجميع الحزم الضوئية وإرسالها لمسافات بعيدة.

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ومن الداخل جاءت هذه السيارة بقمرة قيادة لم تطرح هيونداي مثلها من قبل، مزودة بلوحة تحكم عمودية في منتصفها وشاشة مثل تلك التي تأتي في سيارات تسلا.

كما زودت هذه السيارة بكاميرات أمامية وحساسات مسافات أمامية وخلفية، و4 أنظمة قيادة، وأنظمة إلكترونية لتسخين وتبريد المقاعد، ونظام لتسخين الزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية.

ومن المفترض أن تطرح بعجلات بمقاس 16 و17 إنشا، ومحركات بسعة 1.6 و2.0 ليتر بعزم 121 و150 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.