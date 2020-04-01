صحة النجف: 16 ملامساً لمصابين بكورونا غادروا الحجر الصحي

أعلنت دائرة صحة النجف، الأربعاء، أن 16 شخصاً ممن تم حجرهم على خلفية ملامستهم لأشخاص تم تشخيص إصابتهم بفايروس كورونا، غادروا الحجر الصحي دون ظهور أية أعراض مرضية عليهم.
وقال مسؤول وحدة الأمراض التنفسية في دائرة صحة النجف ليث الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحجورين خضعوا طوال مدة الحجر إلى متابعات من أطباء اختصاصيين ولم تظهر عليهم أية أعراض مرضية وإن حجرهم كان احترازياً حماية لهم وللمجتمع خشية أن يكونوا تعرضوا للعدوى جراء ملامستهم لبعض الحالات المشخصة".
وأشار الموسوي، إلى أن "مجموع المحجورين المتبقين في الحجر الصحي بعد مغادرة هؤلاء أصبح 319 شخصاً من كافة الأعمار، وأنهم موزعون على مدينة الزائرين التابعة للعتبة العلوية المقدسة والفنادق التي تم التبرع بها لهذا الغرض".
وأشار الموسوي، إلى أن "مجموع المحجورين المتبقين في الحجر الصحي بعد مغادرة هؤلاء أصبح 319 شخصاً من كافة الأعمار، وأنهم موزعون على مدينة الزائرين التابعة للعتبة العلوية المقدسة والفنادق التي تم التبرع بها لهذا الغرض".
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