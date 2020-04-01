تسجيل 40 الف صيني مصاب بالفيروس لم تظهر عليهم اعراض المرض

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلا عن وثائق غير رسمية، أن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض أكثر من 40 ألف حالة.

وتقول لجنة الصحة الوطنية، إن جميع الحالات المصابة بالفيروس ولم تظهر عليها الأعراض ستخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما.



وتمكنت الصين، التي كانت بؤرة ظهور الفيروس أواخر العام الماضي، من السيطرة عليه وبدأت في تخفيف القيود على التنقل في أكثر المناطق تضررا بالوباء.

لكن ثمة مخاوف من عودة آلاف الأشخاص إلى ممارسة حياتهم اليومية بعد انتهاء العزل دون معرفة أنهم يحملون الفيروس، لأنه لم تظهر عليهم أي أعراض ولم يخضعوا للفحص الطبي.

وسجلت الصين أكثر من 81 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 3305 وفاة.

