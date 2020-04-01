باشرت السلطات الصينية اليوم الاربعاء، تسجيل الحالات المصابة بفيروس كورونا التي لم تظهر عليها أعراض الإصابة، وذلك سعيا لتهدئة المخاوف من أن يتسبب هؤلاء بانتشار الفيروس دون علمهم.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلا عن وثائق غير رسمية، أن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض أكثر من 40 ألف حالة.
وتقول لجنة الصحة الوطنية، إن جميع الحالات المصابة بالفيروس ولم تظهر عليها الأعراض ستخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما.
وتمكنت الصين، التي كانت بؤرة ظهور الفيروس أواخر العام الماضي، من السيطرة عليه وبدأت في تخفيف القيود على التنقل في أكثر المناطق تضررا بالوباء.
لكن ثمة مخاوف من عودة آلاف الأشخاص إلى ممارسة حياتهم اليومية بعد انتهاء العزل دون معرفة أنهم يحملون الفيروس، لأنه لم تظهر عليهم أي أعراض ولم يخضعوا للفحص الطبي.
وسجلت الصين أكثر من 81 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 3305 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 40 الف صيني مصاب بالفيروس لم تظهر عليهم اعراض المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.