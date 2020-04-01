وفاة طبيب مصري مقيم في الولايات المتحدة بفيروس كورونا

وحسب الصحفي المصري المقيم في أمريكا، محمد العالم، فإن الدكتور المتوفى هو أشرف عبده، عمل طبيبا عاما في أحد مستشفيات نيويورك، وعمره بحدود الستين عاما، ويقيم في الولايات المتحدة منذ 20 عاما.

وكشف عن إصابته بالفيروس مع زوجته وأسرته قبل أسبوع، ووافته المنية قبل 3 ساعات.

