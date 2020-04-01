أعلنت السلطات الطبية الأمريكية، وفاة طبيب مصري مقيم في الولايات المتحدة بكورونا، وذلك بعد أسبوع من اكتشاف إصابته وزوجته وأولاده بالفيروس.
وحسب الصحفي المصري المقيم في أمريكا، محمد العالم، فإن الدكتور المتوفى هو أشرف عبده، عمل طبيبا عاما في أحد مستشفيات نيويورك، وعمره بحدود الستين عاما، ويقيم في الولايات المتحدة منذ 20 عاما.
وكشف عن إصابته بالفيروس مع زوجته وأسرته قبل أسبوع، ووافته المنية قبل 3 ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طبيب مصري مقيم في الولايات المتحدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.