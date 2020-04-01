الولايات المتحدة تسجل 3900 حالة وفاة بسبب بفيروس كورونا ونيويورك تتخطى الالف

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الاربعاء، 3900 حالة وفاة بسبب بفيروس كورونا، غي حين تخطت وفيات ولاية نيويورك الالف حالة.
واعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الامريكية، الاربعاء، تسجيل 3900 حالة وفاة ونحو 189 ألف مصاب بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وأعلنت السلطات الصحية في نيويورك أمس الثلاثاء، أن عدد المتوفين بفيروس كورونا في المدينة تجاوز الـ1000 شخص.
وحسب أحدث البيانات، بلغ إجمالي الوفيات في نيويورك، 1096 بين 41771 مصابا تم تسجيلهم في المدينة، فيما نقل 8549 مريضا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.
وتعتبر ولاية نيويورك أكبر بؤرة لوباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 1500 حالة والإصابات 75 ألف، من أصل نحو 3900 وفاة و190 ألف إصابة على مستوى البلاد.
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