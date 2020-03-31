تركمانستان تواجه كورونا بطريقة غريبة

وذكرت المنظمة في بيان، أنه "لم يعد مسموحا لوسائل الإعلام التابعة للدولة، باستخدام مصلح (فيروس كورونا)، كما تمت إزالته من كتيبات المعلومات الصحية، الموزعة في المدارس والمستشفيات وأماكن العمل".

وشددت مديرة مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في منظمة "مراسلون بلا حدود"، جان كافلييه على أن "إن إنكار المعلومات يعرض حياة المواطنين في تركمانستان للخطر"، داعية المجتمع الدولي للضغط على الرئيس قولي بردي محمدوف.



وأضافت المنظمة أن "المواطنين التركمان لا يستطيعون الوصول إلا إلى معلومات أحادية الجانب حول وباء كوفيد-19".