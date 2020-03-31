الزرفي يؤكد ضرورة إيلاء الطبقات الفقيرة في المجتمع اهتماماً استثنائياً

وذكر بيان لمكتب الزرفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الوزراء المكلف اجتمع، اليوم، بوزير التجارة محمد هاشم ورئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي".

وشدد الزرفي بحسب البيان، على " ضرورة إيلاء الطبقات الفقيرة في المجتمع اهتماماً استثنائيا بما يجنبهم إية إضرار ناجمة عن الأزمة المالية المحتملة لإنهيار أسعار النفط واستمرار مخاطر تفشي وباء كورونا في العراق ودول المنطقة والعالم".



وأوضح البيان، أن "الزرفي استمع الى عرض قدمه هاشم بشأن استعدادات وزارته لتأمين مفردات البطاقة التموينية لعموم المواطنين والخزين الاستراتيحي للمواد الغذائية، واعداد المشمولين في عموم محافظات العراق، والآليات المتبعة لضمان للتوزيع وإيصال حصص المستفيدين عن طريق الوكلاء".

وتابع،أن "الساعدي قدم عرضا لإعداد المتقاعدين وحجم المستحقات المالية المتوفرة في صندوق التقاعد، وجهود الهيئة في إنجاز المعاملات التقاعدية للمشمولين بقانون التقاعد الأخير، ومراحل تحديث البيانات الالكترونية للمستفيدين من خدمات الهيئة".

