الخارجية تعلن تسيير رحلة استثنائية لاعادة عراقيين عالقين في بيلاروسيا

اعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن تسيير رحلة استثنائية لاعادة عراقيين عالقين في بيلاروسيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وسفارة جمهورية العراق في موسكو، وبمتابعة من السفير والكادر الدبلوماسي تسير الرحلة الاستثنائية الاولى للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا".



وأضاف أن الرحلة "على متنها نحو (115) مواطن".

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