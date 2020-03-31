مواطنون يناشدون باطلاق سراح ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء

ناشد مواطنون، الثلاثاء، باطلاق سراح ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء تزامناً مع تفشي فايروس كورونا.
وقال المواطنون في احاديث لـ الخليج 365، "نطالب القائد العام للقوات المسلحة بإصدار قرار يتضمن اطلاق سراح السجناء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء"، معتبرين أن "ظروف البلد الحالية تستوجب اصدار هذا القرار".
وأضاف المواطنون أن "انتشار فايروس كورونا في اغلب المحافظات العراقية ينذر بخطورة كبيرة وهذا ما يدفعنا للمطالبة بهذا الامر"، معتبرين أن "السجناء الذين لم يتورطوا بالجرائم الكبيرة يستحقون الافراج عنهم وتحديداً ممن اكملوا جزء من محكوميتهم".
وكان اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ناقش اول امس الاحد، القرارات التي تدعم جهود مكافحة الوباء وتحد من خطر انتشاره بين ابناء الشعب العراقي، بما في ذلك المتعلقة بتقييم الوضع في الاصلاحيات ودراسة اصدار عفو عن السجناء والموقوفين من غير مرتكبي الجرائم الارهابية والفساد.
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