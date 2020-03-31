طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، الثلاثاء، رئيس الوزراء بوضع كافة الفنادق والمباني الحكومية الشاغرة للحجر الصحي. وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء مطالب بالإيعاز الى مؤسسات الدولة كافة بوضع كافة الفنادق والمباني الحكومية الشاغرة تحت تصرف خلية الأزمة ووزارة الصحة ليتسنى لهم استخدامها للحجر الصحي، خصوصاً للوافدين العراقيين خلال هذه الايام والذين يبلغ عددهم اكثر من ٦٠٠٠ شخص".



وأضاف أن "ذلك جاء منعاً لاختلاطهم مع المواطنين للحد من انتشار الفيروس وكذلك للحفاظ عليهم من خلال التأكد من عدم وجود إصابات بينهم".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة النيابية تطالب بتخصيص الفنادق والمباني الحكومية الشاغرة للحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.