مصدر امني: اعتقال مدير مؤسسة شهداء الانبار وعدد من الموظفين في الرمادي

افاد مصدر امني في الأنبار، الثلاثاء، بأن قوة من الامن الوطني اعتقلت مدير مؤسسة شهداء المحافظة ومعه عدد من الموظفين في الرمادي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الامن الوطني داهمت احد المنازل في مدينة الرمادي، واعتقلت مدير مؤسسة شهداء الانبار عبد العزيز البدري ومعه عدد من الموظفين بالمنزل".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "اسباب الاعتقال جاءت خلال قيام مدير المؤسسة والموظفين معه بترويج معاملات للشهداء والجرحى داخل احد المنازل في ضل اجراءات حظر التجوال وتعطيل الدوام في هذه المؤسسة".
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