الكرملين: موسكو وواشنطن تواصلان بحث التعاون العملي في مكافحة كورونا

أكد الكرملين أنه بناء على اتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، تواصل موسكو وواشنطن بحث التعاون العملي بين البلدين في مكافحة وباء كورونا.
وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن ترامب وبوتين تطرقا إلى مساعدة طبية روسية للولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي بينهما، حيث "أشارا إلى أهمية التعاون الدولي" في مجال التصدي لفيروس كورونا.
وأضاف: "بناء على اتفاقات بين الرئيسين، يستمر بحث الجوانب العملية لهذا الموضوع على مستوى المختصين".
وأضاف: "بناء على اتفاقات بين الرئيسين، يستمر بحث الجوانب العملية لهذا الموضوع على مستوى المختصين".
وكان ترامب ذكر أمس أن روسيا أرسلت طائرة محملة بمواد طبية للولايات الأمريكية للمساعدة في ردع تفشي وباء كورونا في البلاد.
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