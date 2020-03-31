أصدرت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء، بياناً بشأن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل ( 22 ) إصابة جديدة بفايروس كورونا، اليوم، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء الفحوصات لـ (103) حالة مشتبها بها".
وأضافت أن "الحالات توزعت في عدد من أحياء المحافظة "، مبينة أن "بهذا يكون الموقف الوبائي في محافظة النجف الاشرف 121 حالة مؤكدة، و22 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة، وحالتان مغادرتان الى بلادهما (ايران )".
وأكدت الدائرة، :"اتخاذ الدائرة كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم"، داعية جميع المواطنين إلى "الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".
وأضافت أن "الحالات توزعت في عدد من أحياء المحافظة "، مبينة أن "بهذا يكون الموقف الوبائي في محافظة النجف الاشرف 121 حالة مؤكدة، و22 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة، وحالتان مغادرتان الى بلادهما (ايران )".
وأكدت الدائرة، :"اتخاذ الدائرة كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم"، داعية جميع المواطنين إلى "الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة النجف تصدر بياناً بشأن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.