صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة اقوال متهمين اثنين سرقوا مبلغ 900 مليون دينار عائدة الى احدى شركات الاتصالات في العراق.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القاضي المختص في المحكمة صدق اقوال المتهمين بالاعتراف باشتراكهما بسرقة 900 مليون دينار تحت تهديد السلاح بعد اعتراض العجلة التي كان المبلغ فيها".
واضاف ان "المتهمين تم توقيفهما وفق احكام المادة 442 من قانون العقوبات ".
كانت هذه تفاصيل خبر تصديق اقوال متهمين اثنين اشتركا بسرقة 900 مليون من شركة اتصالات بالبصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.