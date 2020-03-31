تفاصيل جديدة حول سقوط الصاروخين بالانبار.. كادت تستهدف عين الاسد والباتريوت تدخلت

كشف مصدر امني، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول الصاروخين اللذين سقطا في الانبار اليوم، مبينا انها كادت تستهدف قاعدة عين الاسد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الصاروخين اللذين سقطا على الطريق العام في قرية المعمورة غرب مدينة هيت ( ٧٠كم غرب الرمادي)، كادا يستهدفان قاعدة عين الاسد التي تضم القوات الاميركية".

واضاف المصدر ان "منظومة الباتريوت الاميركية اعترضت الصاروخين"، مشيرا الى ان "سقوطهما في القرية اديا الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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وافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بسقوط صاروخي كاتيوشا غرب مدينة هيت.

يذكر ان الجيش الأمريكي نشر امس الاثنين، منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي في قاعدتي عن الاسد بالانبار وحرير في اربيل، بعد شهرين من تعرض قواته لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية.