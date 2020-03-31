مقتل عراقي بفرنسا لاسباب مجهولة ومناشدات عبر الخليج 365 باعادة جثته للعراق

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الخليج 365/باريس/ علي ناجي
ويطالب ذوو الفقيد الشاب باعادة جثة ابنهم "باقر مسلم عبد الامير" لدفنها في ارض العراق بدلا من بقائها بفرنسا.
وقالت "دنيا عبود" وهي قريبة للشاب القتيل لـ الخليج 365، إن "يوم 9 من الشهر الحالي قتل ابن اخي باقر مسلم في حادث قطار بمدينة ميتز الفرنسية"، مضيفةً ان "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث ولم تنتهِ التحقيقات بعد".
واشارت الى أن "الاسباب مازالت مجهولة ولا نعرف إن كان القتل متعمد او حادث عرضي كما حصل قبل فترة بمقتل احد الاشخاص بالقطار".
وأوضحت أن "جميع الاوراق الاصولية الفرنسية والعراقية بشأن شهادة الوفاة كامله، لكن نعجز عن ايصال الجثة للعراق لوجود حظر الطيران بسبب اوضاع مكافحة فيروس كورونا"، مضيفةً "ما نطلبه حالياً من السلطات العراقية باعادة جثت المقتول للعراق بدل من بقائها بفرنسا".
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