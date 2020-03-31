هجوم على أنابيب الغاز في تركيا يوقف الصادرات الإيرانية اليها

أعلنت إيران، الثلاثاء، أن هجوماً على أنابيب الغاز في تركيا أوقف الصادرات اليها من الغاز الطبيعي. وذكرت "رويترز" نقلاً عن مهدي جمشيدي دانا المسؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية "هاجم إرهابيون خط أنابيب للغاز الطبيعي داخل تركيا بالقرب من حدود بازارجان الإيرانية مع تركيا". وأشار جمشيدي، إلى أن "الهجوم أدى إلى توقف إمداد تركيا بالغاز الطبيعي".



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