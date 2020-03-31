وفاة باسل مهدي لاعب اسود الرافدين السابق ومساعد عمو بابا

مهدي من مواليد بغداد 1943، كرس حياته للكرة العراقية منذ عام 1959 إلى يومنا هذا، حيث لعب لفرق الشرطة ونادي القوة الجوية ومثل منتخب بغداد ومنتخب العراق إلى عام 1974 حيث عمل بعدها في مجال التدريب الكروي.وشارك في افتتاح ملعب الشعب الدولي عام 1966 لأول مباراة مع نادي بنفيكا البرتغالي ودرب المنتخب الوطني عام 1980 وعمل مساعدا للمرحوم عمو بابا ودرب العديد من الأندية العراقية منها نادي الشرطة عام ،1982 حيث أحرز وقتها بطولة العراق لأول مرة ودرب أندية التجارة والأمانة وصلاح الدين والشباب ونادي سيروان ونادي حيفا وغيرها.

ودرب أندية السلط ونادي سحاب والرمثا الأردني 1995 ونادي وحدة صنعاء اليمني 2002 حيث أحرز بطولة الدوري اليمني ودرب فريق الاشغال في دوري المؤسسات الإماراتي. وعمل مؤخراً بصفة خبير ومستشار في الاتحاد العراقي لكرة القدم.