تسجيل اصابة بفيروس كورونا في ذي قار

افاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، الثلاثاء، بتسجيل اصابة بفيروس كورونا في مدينة الناصرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ذي قار سجلت إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا لرجل ستيني كان مشتبهاً بإصابته قبل أيام". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "صحة ذي قار تتخذ حالياً الإجراءات الضرورية المتضمنة عزل المصاب وعائلته وتعفير المنزل". وكانت دائرة صحة ذي قار أعلن، اليوم الثلاثاء، سلامة تسع حالات من أصل 34 حالة مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا، مبينةً أنها بانتظار نتائج الحالات المتبقية التي ما زالت قيد الفحص

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