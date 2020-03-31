ترامب: تحديات كثيرة تنتظرنا خلال الـ 30 يوما المقبلة

حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاثنين، من ماوصفها "تحديات كثيرة" خلال الـ ٣٠ يوما المقبلة. وقال ترامب، في مؤتمره الصحفي اليومي، "سنتغلب على كورونا وسننال منه قريبا"، مشيرا الى أن "تحديات كثيرة تنتظرنا خلال الـ ٣٠ يوما المقبلة". واضاف ن بلاده "اجرت اختبارات تشخيص كورونا اكثر من اي دولة"، لافتا الى "اجراء اختبارات لـ 100 الف حالة يوميا". واوضح أن "اكثر من الف حالة تخضع حاليا لاختبار عقار كلوروكين"، مبينا أن "عقار كلوروكين سيوزع على المستفيات المختلفة".



وأكد أن "نحو 300 الف سرير طبي سيكون في حالة عمل قريبا"، موضحا ان حكومته "ستخصص المزيد من سيارات الاسعاف لمختلف الولايات".

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