مصرف الرشيد يعلن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين من حملة بطاقات الدفع الالكتروني (نخيل ماستر كارد) و( كي كارد ) لشهر نيسان عبر ادوات الدفع الالكتروني".واكد المصرف، أن "بامكان السادة المتقاعدين استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من احد مكاتب شركة بوابة العراق المعتمدة".

وكانت هيئة التقاعد أعلنت بوقت سابق من، اليوم الاثنين، عن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر نيسان المقبل.