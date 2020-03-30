ولاية اميركية تفرض حظرا للتجوال

أصدر حاكم ولاية ميرلاند الأمريكية، الاثنين، أمرا بحظر حركة المواطنين في الولاية بدءاً من الساعة الثامنة مساء هذه الليلة.



ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى اليوم الاثنين، إلى 143532 مصابا، وبلغ عدد الوفيات 2572، بينما شفي حتى الآن 4865 شخصا. وقال لاري هوغان، إن "قرار حظر التنقلات في ماريلاند، حيث تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا الـ1400 إصابة، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 8 مساءً"، مشددا على أن "مخالفة القرار ستؤدي إلى معاقبة صاحبها".ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى اليوم الاثنين، إلى 143532 مصابا، وبلغ عدد الوفيات 2572، بينما شفي حتى الآن 4865 شخصا.

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