الزرفي يطرح خطة من سبع نقاط لتجاوز ازمة كورونا

وقال الزرفي على موقعه في"تويتر" وأطلعت عليه الخليج 365، إن "الخطة هي إعادة تشكيل خلية الازمة المُختصة بمواجهةِ فيروس كرونا لتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ذي الصلة، ومختصين في مجال علوم الفيروسات والاوبئة".وأضاف أن "الخطة تتضمن تخصيص موازنة مناسبة لتوفير مستلزمات مواجهة الفيروس، وتسخير كافة الإمكانيات الوطنية في القطاع الحكومي والخاص، ودعم المنظمات الدولية لمواجهة احتمالات تفشي الفيروس على نطاق واسع، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة واللازمة، لتطويق انتشار الفيروس وبقوة القانون".

وأكد الزرفي، أن "الخطة تتضمن أيضاً طلب العون والمُساعدة من المُجتمعِ الدولي، لرفد العراق بالخبرات والمواد الصحية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء، فضلاً عن فتح المجال أمام المُبادرات المجتمعية، لدعم جهود مكافحة الوباء وتأمين المساعدات التي تقلل من أضرار المرض في النواحي المختلفة، بالإضافة إلى العمل على توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، وتوزيعها ضمن الحصة التموينية لمساعدة ذوي الدخل المحدود".

