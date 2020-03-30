طرح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الاثين، خطة من سبع نقاط لتجاوز أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أن "الخطة تتضمن تخصيص موازنة مناسبة لتوفير مستلزمات مواجهة الفيروس، وتسخير كافة الإمكانيات الوطنية في القطاع الحكومي والخاص، ودعم المنظمات الدولية لمواجهة احتمالات تفشي الفيروس على نطاق واسع، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة واللازمة، لتطويق انتشار الفيروس وبقوة القانون".
وأكد الزرفي، أن "الخطة تتضمن أيضاً طلب العون والمُساعدة من المُجتمعِ الدولي، لرفد العراق بالخبرات والمواد الصحية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء، فضلاً عن فتح المجال أمام المُبادرات المجتمعية، لدعم جهود مكافحة الوباء وتأمين المساعدات التي تقلل من أضرار المرض في النواحي المختلفة، بالإضافة إلى العمل على توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، وتوزيعها ضمن الحصة التموينية لمساعدة ذوي الدخل المحدود".
كانت هذه تفاصيل خبر الزرفي يطرح خطة من سبع نقاط لتجاوز ازمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.