المثليون وكورونا مثار تجاذب بين الصدر والسفير البريطاني

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تفجر جدل اليوم بين زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر والسفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي على شبكات التواصل الاجتماعي حول مسؤولية زواج المثليين عن انتشار فيروس كورونا في العالم.

ففي تغريدة له السبت حول أسباب مرض كورونا دعا زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدرحكومات العالم الى إلغاء زواج المثليين معتبرا انه من الاسباب الرئيسية لانتشار فيروس هذا المرض.

وكتب الصدر في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" حول اسباب انتشار فيروس كورونا في العالم قائلا :

رسالة السماء

إن من أفدح الأمور التي تسببت بانتشار هذا الوباء هو تقنين (زواج المثليين) ومن هنا ادعو كل الحكومات الى إلغاء هذا القانون فورا وبلا توان فلعله سيكون بمثابة الندم على الذنب.

والا فلات حين مندم.

مقتدى الصدر

وهذه هي المرة الاولى التي يشار فيها الى مسؤولية زواج المثليين المجاز قانونا في عدد من دول العالم عن تفشي فيروس مرض كورونا الذي يضرب منذ ثلاثة أشهر الغالبية الساحقة من دول العالم وادى لحد الان الى وفاة 28 الف شخص وإصابة حوالي 600 الفا آخرين.

ولايوجد قانون في العراق يجيز المثلية او الزواج بين المثليين حيث يحرم الاسلام وهو دين الدولة الرسمي المثلية ويجيز قتل المثليين شرعا.

وسجل العراق اليوم 48 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدتين في بغداد والبصرة مع تسع حالات شفاء.

وأشارت وزارة الصحة العراقية الى انه بذلك يكون مجموع الحالات المشخصة في العراق بالمرض 506 حالة و جموع الوفيات 42 ومجموع حالات الشفاء التام 131 حالة.

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ومن جهتها أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لعراقيين في بلجيكا.

وقالت الوزارة في بيان تابعته ""الخليج 365"" إن العدد الكلي لحالات الاصابة بين الجالية العراقية في عموم العالم بلغ 43 حالة توزعت على بلجيكا 11، الأردن 10، إيطاليا 6، لوس أنجلس 5، بريطانيا 5، كندا 3، لبنان 2، ايران 1 إضافة إلى حالتي وفاة واحدة في بريطانيا وثانية في النرويج.

رد السفير البريطاني على الصدر

وبعد ساعات من نشر الصدر لهذه التغريدة فقد رد عليه السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي بتغريدة مماثلة تابعتها ""الخليج 365"" عبر فيها عن اعتزاز بلاده بقانون زواج المثليين منوها الى انها لن تغيره داعيا بدلا من ذلك الى العمل معا لكسب المعركة ضد المرض.

وجاء في نص تغريدة السفير هيكي:

شكرًا للتواصل مع دول مثل بريطانيا على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن بحاجة إلى المزيد من التواصل والتعاون بين البلدان في هذا الوقت الحرج. لكن لن تغير قانونها الخاص بالزواج المتساوي والذي نفخر به. بدلاً من ذلك لنعمل معًا على أساس أفضل للنصائح الطبية والعلمية لكسب المعركة ضد كورونا.

واليوم اعلنت السلطات البريطانية أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في المملكة المتحدة بلغ 1019 حالة.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة الوفيات بكورونا ارتفعت منذ أمس بشكل دراماتيكي من 759 إلى 1019 حالة. واشارت الى ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد منذ أمس من 14543 إلى 17089 حالة.

يشار الى ان بريطانيا كانت قد بدأت في 29 اذار مارس عام 2014 تطبيق قانون زواج المثليين الذي أطلق عليه اسم "قانون المساواة" وهو ينص على اعتبار الزواج بين مثليي الجنس قانونيا في مرحلة أخيرة من معركة طويلة خاضها المدافعون عن المثليين.

وزواج المثليين قانوني في 14 بلدا ومسموح به جزئيا في دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

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