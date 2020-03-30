العراق في مواجهة أسبوعين خطيرين مع تزايد الوفيات بكورونا

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"الخليج 365": فيما اعلن العراق عن تسجيل 40 وفاة بفيروس كورونا وحذر من مواجهة البلاد لاسبوعين خطيرين فقد تم نشر الجيش في المدن لفرض حظر التجوال بالقوة وتسجيل تصاعد في إصابات عراقيي الخارج.

واليوم اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 76 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات جديدة ايضا.

واشارت في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" الى ان مختبرات الوزارة أكدت اصابة 76 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالآتي: 14 اصابة في بغداد و36 في البصرة و1 في كركوك و18 في النجف وحالة واحدة في كل من السليمانية وذي قار وبابل وصلاح الدين و3 في أربيل.

فحص عراقيين خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا

واضافت انه تم تسجيل 4 وفيات جديدة موزعة على حالتين في البصرة وحالة واحدة في كل من ذي قار وبابل.. فيما تم تسجيل 17 حالة شفاء جديدة منها 4 في بغداد و12 في السليمانية وواحدة في الديوانية. بذلك يكون مجموع الإصابات الكلي بفيروس في العراق 458 اصابة والوفاة 40 وحالات الشفاء 122 حالة.

الجيش ينتشر في المدن وتحذير من اسبوعين خطيرين

من جهته، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي الجمعة بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظات، ومدينة الصدر الشعبية التي يقطنها حوالى مليوني نسمة في شرق بغداد لتطبيق حظر التجوال.

وقالت قيادة العمليات العراقية المشتركة إن "صدور هذا الأمر يأتي لتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي الذي تم تمديده الى 11 من الشهر المقبل".

بالترافق مع ذلك، فقد حذرت خلية الازمة العراقية من خطر الأسبوعين المقبلين. وقال الفريق الإعلامي للخلية في بيان إن "الاسبوعين المقبلين هما الاخطر في انتشار كورونا ولا بد من التشدد التام لبقاء المواطنين في منازلهم".

وامس أعلنت محافظة كربلاء الجنوبية اعتذارها عن استقبال المشاركين في الزيارة الشعبانية التي تصادف التاسع من الشهر المقبل والتي تجري سنويا بمشاركة عشرات الالاف من العراقيين وذلك جراء مخاوف من تفشي جائحة كورونا.

Advertisements بغداد خلال حظر التجوال بسبب كورونا

قال محافظ كربلاء نصيف م الخطابي في بيان رسمي تابعته ""الخليج 365"" إن المحافظة تعتذر عن استقبال زوار النصف من شعبان ذكرى ولادة الإمام المهدي. وشدد بالقول "لن نستقبل أياً من الزائرين الراغبين في أداء الزيارة الشعبانية من هذا العام، ولن نسمح لأحد بالدخول لأن الوضع مازال خطيراً".

واشار الى ان المحافظة مغلقة بالكامل من قبل الجيش والشرطة، موضحا ان سلطات المحافظة قد تضطر ايضا الى غلقها بالحواجز الكونكريتية، ومحذرا بالقول "لدينا وباء عالمي، ونريد الحفاظ على سلامة الجميع".

تصاعد الاصابات والوفيات بكورونا بين عراقيي الخارج

اعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا لدى العراقيين في الخارج الى 32 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تابعته ""الخليج 365"" انه قد تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأبناء الجاليات العراقية في الخارج 5، منها في لوس أنجلس و2 في كندا و5 في بريطانيا.

واوضح ان العدد الكلي للعراقيين المصابين في عموم العالم بلغ 32 حالة موزعة على: 10الأردن و6 إيطاليا و5 لوس أنجلس و5 بريطانيا و3 كندا و2 لبنان و1 ايران. وقد سجلت حالتا وفاة في بريطانيا.

بغداد من الجو خلال حظر التجوال بسبب كورونا

وتنظم الخارجية العراقية حاليا رحلات لنقل المواطنين العراقيين العالقين في بعض البلدان والراغبين في العودة الى بلدهم لكن منظمة الصحة العالمية اطلقت اليوم تحذيراً بشأن العراقيين العائدين بالرحلات الاستثنائية من مصر والهند خلال اليومين الماضين.

وقال عضو منظمة الصحة العالمية عدنان نوار ان "الكثير من العراقيين بالخارج دخلوا اراضي البلاد لكن لم تظهر عليهم أي اعراض، وعلى هؤلاء حجر نفسهم في المنازل وعدم الخروج الا بعد اكمال مدة حضانة الفيروس، كما على المواطنين من اقارب هؤلاء المسافرين عدم زيارتهم في الفترة الحالية، فربما يكونون ناقلين لفيروس كورونا، فمن الضروري عدم اختلاط هؤلاء مع المواطنين الاخرين".



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