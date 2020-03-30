بالفيديو غلق شوارع الشطرة بالسواتر الترابية لتطبيق حظر التجوال

لجأت الإدارة المحلية في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار الى استعمال السواتر الترابية لقطع الشوارع بعد تسجيل حالة وفاة بفايروس كورونا في المدينة ، هذه الإجراءات حظيت بتأييد المواطنين الذي أكدوا على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات وتطبيق الحظر لانه افضل السبل لحماية عوائلهم والوقاية من الفايروس
هذه المشاهد ليست لمدينة محررة من داعش بل لمدينة أخرى تحاول جاهدة مقاومة عدو خفي لا يرى بالعين المجردة ، فبعد ارتفاع اعداد الإصابات بفايروس كورونا في قضاء الشطرة وتسجيل اول حالة وفاة فيها لجات الحكومة المحلية على نصب سواتر ترابية في الشوارع لفرض حظر التجوال
هذه الإجراءات وان قيدت من حركة وعمل المواطنين الى انهم ايدوا تنفيذها حماية لعوائلهم في الوقت الذي انتشرت فيه المفارز الطبية في مداخل المدينة لفحص الوافدين والتاكد من سلامتهم
هذه الإجراءات وان قيدت من حركة وعمل المواطنين الى انهم ايدوا تنفيذها حماية لعوائلهم في الوقت الذي انتشرت فيه المفارز الطبية في مداخل المدينة لفحص الوافدين والتاكد من سلامتهم
وكانت اخر إحصائية رسمية في ذي قار سجلت حالتي وفاة واصابتين مؤكدتين فضلا عن عشرات حالات الاشتباه بالاصابة في حين طوقت الأجهزة الأمنية اغلب المناطق المشتبه باصابتها ومنعت حركة المواطنين فيها
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