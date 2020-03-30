بالفيديو غلق شوارع الشطرة بالسواتر الترابية لتطبيق حظر التجوال

هذه المشاهد ليست لمدينة محررة من داعش بل لمدينة أخرى تحاول جاهدة مقاومة عدو خفي لا يرى بالعين المجردة ، فبعد ارتفاع اعداد الإصابات بفايروس كورونا في قضاء الشطرة وتسجيل اول حالة وفاة فيها لجات الحكومة المحلية على نصب سواتر ترابية في الشوارع لفرض حظر التجوالهذه الإجراءات وان قيدت من حركة وعمل المواطنين الى انهم ايدوا تنفيذها حماية لعوائلهم في الوقت الذي انتشرت فيه المفارز الطبية في مداخل المدينة لفحص الوافدين والتاكد من سلامتهم

وكانت اخر إحصائية رسمية في ذي قار سجلت حالتي وفاة واصابتين مؤكدتين فضلا عن عشرات حالات الاشتباه بالاصابة في حين طوقت الأجهزة الأمنية اغلب المناطق المشتبه باصابتها ومنعت حركة المواطنين فيها