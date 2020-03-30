كوريا الجنوبية تقدم أموال إغاثة طارئة لمواطنيها لمساعدتهم على تخطي التداعيات الاقتصادية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الاثنين، أن الحكومة ستقدم "أموال إغاثة طارئة" لمعظم الأسر الكورية في برنامج تحفيزي لمرة واحدة لمساعدتهم على تخطي التداعيات الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا المستجد.
وتمنح الحكومة مليون وون كوري (820 دولاراً) بموجب هذه الخطة للأسر الكورية المكونة من 4 أفراد والتي يبلغ دخلها 70% أو أقل من متوسط الدخل الإجمالي "..
وقال مون "لم يكن هذا قرارا سهلا"، وشدد على أن المواطنين يستحقون "تعويضا" عن الصعوبات التي يواجهونها للمشاركة في تدابير الحجر الصحي الممتدة لمدة شهر على خلفية تفشي كورونا.
وأضاف مون بأن الحكومة ستخفف العبء على الأسر منخفضة الدخل، وأصحاب المتاجر الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية الأربعة -التأمين الصحي والمعاشات والتأمين ضد البطالة والتأمين ضد حوادث العمل- وتكاليف استخدام الكهرباء.
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