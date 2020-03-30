أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، وفاة مصاب بفايروس كورونا في مستشفى الحكيم العام.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتوفى ع ك م الذي يبلغ من العمر 69 عاماً، من محافظة النجف /حي العلماء ومن الوافدين من سوريا".
وأضافت، أن المتوفى "عانى من مضاعفات مرض السكري وذات الرئة وقد بذلت ملاكاتنا الطبية والصحية جهوداً كبيرة في معالجته خلال الأيام الماضية، الا أن إرادة الله أقوى".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة النجف تعلن وفاة احد المصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.