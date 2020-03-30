صحة النجف تعلن وفاة احد المصابين بكورونا

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتوفى ع ك م الذي يبلغ من العمر 69 عاماً، من محافظة النجف /حي العلماء ومن الوافدين من سوريا".

وأضافت، أن المتوفى "عانى من مضاعفات مرض السكري وذات الرئة وقد بذلت ملاكاتنا الطبية والصحية جهوداً كبيرة في معالجته خلال الأيام الماضية، الا أن إرادة الله أقوى".