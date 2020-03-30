بالفيديو بين الشد والجذب والرفض والقبول..هل سيتمكن الزرفي من العبور؟

لا يزال رئيس الوزراء المُكلف عدنان الزرفي يدور في كواليس السياسة وأنفاقها، باحثاً تارة ومستنجداً تارة أخرى، فهو في وضع لا يُحسد عليه، أي أنه بين نيران عدة: رفض الأحزاب والكتل الكبيرة، ورفض الحراك الشعبي. واشتراكه في العملية السياسية، وحمله للجنسية الأمريكية. وضغوط القوى الكبرى للتنازل عن آرائه حتى تمكنه من الوصول لسدة الحكم، أم يترك كل ذلك ويقدم استقالته .يسعى الزرفي إلى إحياء العملية السياسية المتعثرة بتشكيل فريق مفاوض يتكون من شخصيات سياسية ونواب سابقين، للتباحث مع القوى والكتل الرافضة له، تمهيداً لإقناع الأغلبية البرلمانية لتكون داعمة في تصويت منح الثقة، إلا أن المرشح المُكّلف لم يفصح عن كابينته الوزارية ولا عن برنامجه الحكومي الى الان، باستثناء خطابه الوحيد أمام وسائل الإعلام وقراراته بإجراء انتخابات مبكرة، وحماية المتظاهرين والكشف عن قتلتهم وحصر السلاح بيد الدولة.هذه العناوين الكبيرة أثارت بحسب المراقبين بعض الاطراف وجعلتهم يتحصنون في خنادق وفتح النيران عليه بعدها من كل مكان، خاصة تلك المتمركزة ببؤرة السلطة وتمتلك مصالح حزبية ومالية واقليمية لا يمكن التنازل عنها.

عدا كل ذلك يواجه المُكّلف بتشكيل الحكومة ثلاث مشاكل رئيسة: انهيار أسعار النفط وانتشار فايروس كورونا واخرها التهديد الأمريكي بضرب جهات وصفتها بالمسلحة في العراق. فهل ياترى سيتمكن الزُرفي من تشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان خلال الايام المقبلة؟ أم أنه سيلاقي مصير محمد توفيق علاوي نفسه في تشكيل حكومته قبل أن ترى النور؟