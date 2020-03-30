بين الشد والجذب وعدم البدء بمباحثات رسمية وطرح برنامج حكومي واضح، لم تبق الا ايام معدودات وتنتهي مهلة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فهل سينجح بتمرير كابينته ام يواجه مصير سابقه نفسه ؟
يسعى الزرفي إلى إحياء العملية السياسية المتعثرة بتشكيل فريق مفاوض يتكون من شخصيات سياسية ونواب سابقين، للتباحث مع القوى والكتل الرافضة له، تمهيداً لإقناع الأغلبية البرلمانية لتكون داعمة في تصويت منح الثقة، إلا أن المرشح المُكّلف لم يفصح عن كابينته الوزارية ولا عن برنامجه الحكومي الى الان، باستثناء خطابه الوحيد أمام وسائل الإعلام وقراراته بإجراء انتخابات مبكرة، وحماية المتظاهرين والكشف عن قتلتهم وحصر السلاح بيد الدولة.
هذه العناوين الكبيرة أثارت بحسب المراقبين بعض الاطراف وجعلتهم يتحصنون في خنادق وفتح النيران عليه بعدها من كل مكان، خاصة تلك المتمركزة ببؤرة السلطة وتمتلك مصالح حزبية ومالية واقليمية لا يمكن التنازل عنها.
عدا كل ذلك يواجه المُكّلف بتشكيل الحكومة ثلاث مشاكل رئيسة: انهيار أسعار النفط وانتشار فايروس كورونا واخرها التهديد الأمريكي بضرب جهات وصفتها بالمسلحة في العراق. فهل ياترى سيتمكن الزُرفي من تشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان خلال الايام المقبلة؟ أم أنه سيلاقي مصير محمد توفيق علاوي نفسه في تشكيل حكومته قبل أن ترى النور؟
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو بين الشد والجذب والرفض والقبول..هل سيتمكن الزرفي من العبور؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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