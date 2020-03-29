صحة صلاح الدين تعلن خلو المحافظة من فايروس كورونا

أعلنت مديرية صحة صلاح الدين، الاحد، خلو المحافظة من فيروس كورونا بعد التأكد من أن المشبه بها غير مصابة بالفيروس. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد اعادة اجراء ٣ فحوصات مختبرية متتالية بعد الفحص الاول وفحص الملامسين للمشتبه بانها مصابة بفيروس كورونا تبين انها غير مصابة بالفيروس". وأضافت المديرية، "بذلك تعود محافظة صلاح الدين خالية من الكورونا". يشار الى أن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل اعلن، في (26 آذار 2020)، عن تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في صلاح الدين.

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