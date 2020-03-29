الزرفي: سنبدأ بلعب دور جدي في تخفيف حدة الصراع بين اميركا وايران

اعلن رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي، الاحد، أنه سيبدأ بلعب دور جدي في تخفيف حدة الصراع بين اميركا وايران، معتبراً أن الصراع له انعكاسات في العراق.
وقال الزرفي في تغريدة له على تويتر، إن "ازدياد التوتر الجيوسياسي في المنطقة وخصوصاً الصراع بين الولايات المتحدة والجارة جمهورية إيران الإسلامية لهُ انعكاسات سلبية على الوضع السياسي والأقتصادي والأمني في العراق".
وأضاف "لذلك سنبدأ بلعب دور جدي في تخفيف حدة هذا الصراع وإبعاد العراق والمنطقة من تداعياته الخطيرة".
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