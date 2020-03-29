تسجيل إصابتين بفايروس كورونا لأبناء الجالية العراقية في هولندا

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل إصابتين بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية في هولندا ليكون العدد الكلي في عموم العالم 55 حالة".



وأضاف الصحاف، أن "الحالات موزعة كالآتي: بلجيكا 11، الأردن 12، إيطاليا 6، الولايات المتحدة الأمريكية 5، بريطانيا 5، كندا 6، النمسا 5، لبنان 2، هولندا 2، ايران 1، إضافة إلى حالتين وفاة في بريطانيا، وواحدة في النرويج".

