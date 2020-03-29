نائب يدعو لإعلان حالة الانذار القصوى في البلاد بسبب فيروس كورونا

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاحد، الحكومة الى اعلان حالة الانذار القصوى على خلفية ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.
وأَضاف العقابي، أن "هذا الأمر الخطير يستدعي استنفار أقصى الجهود وإعلان حالة الإنذار القصوى من قبل الحكومة ووزارتها ومؤسساتها المختلفة لتحجيم انتشار الوباء وتقليل فرص الإصابة".
وطالب العقابي، الحكومة وخلية الأزمة بـ"بذل جهود إضافية ومكثفة وحث الوزارت الأمنية على تطبيق اجراءات فرض حظر التجوال ولو استدعى ذلك استخدام القوة، والعمل على غلق الأسواق ومنع التجمعات وحركة المواطنين في تلك المناطق حفاظا على سلامتهم".
وتابع، أن "الواقع المرير الذي تشهده مناطقنا الشعبية في جانب الرصافة من كثافة سكانية عالية ونقص كبير في الخدمات وغياب الرعاية الصحية، يفرض على الحكومة التعامل بجدية واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع انتشار الفايروس وحماية أرواح المواطنين".
ودعا، وزارة الصحة والبيئة وبقية الوزارت والفعاليات الشعبية التطوعية الى "القيام بحملة تعقيم وتعفير واسعة للمناطق الشعبية في جانب الرصافة لا سيما مناطق شرق القناة"، منوها "نستثمر الفرصة للتأكيد على مطلبنا السابق بتعزيز مواد البطاقة التموينية وسرعة إيصالها المواطنين لمساعدتهم في مواجهة اجراءات حظر التجوال".
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