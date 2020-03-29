عمليات بغداد تؤكد الاستمرار العمل بالاستثناءات في حظر التجوال

وقالت قيادة العمليات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "مستمرة بالعمل وفق الاستثناءات التي حددتها لجنة الامر 55 والاستثناءات التي صدرت من قيادة عمليات بغداد".

وأضافت أنها "مازالت تعمل بالضوابط المعمول بها سابقا وتهيب بكافة وسائل الاعلام ان تأخذ التصريحات ونقل الاخبار من المصادر الرسمية المخولة بذلك ".



وكانت وسائل اعلام محلية نشرت خبراً اليوم الاحد، يفيد بالغاء الاستثناءات التي تم منحها لبعض الفئات في التجوال خلال حظر التجوال.