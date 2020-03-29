ضحايا كورونا عالمياً يتجاوزون 30 ألفاً وأميركا وإيطاليا في الصدارة

وحسب آخر بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية التي تتابع تفشي الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19" في العالم، ارتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس حتى اليوم إلى 31700، فيما بلغ عدد الإصابات به 678720 حالة.وأصبحت إيطاليا أمس أول دولة على مستوى العالم تجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس فيها عشرة آلاف شخص، وسجلت هناك حتى الآن 10023 حالة وفاة.

كما من المتوقع أن تصبح إيطاليا قريبا ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة ستتخطى حد 100 ألف إصابة بالفيروس، وسجلت هناك حتى الآن 92472 إصابة.

في الوقت نفسه، تعزز الولايات المتحدة صدارتها في قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء من حيث عدد الوفيات، إذ ارتفعت حصيلة الإصابات فيها حتى الآن إلى 124686 على الأقل، مع 2191 وفاة.



وعلى الرغم من أن الصين تحتفظ بالمرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا بـ82120 إصابة و3304 وفاة، انخفضت وتيرة تفشي كورونا في هذه الدولة بشكل حاد ولم يرصد هناك إلا عدد محدود من الإصابات الجديدة.

وتحتل إسبانيا بدورها المرتبة الرابعة في القائمة السوداء الخاصة بكورونا من حيث عدد الإصابات والثانية من حيث عدد الوفيات، بـ78797 إصابة و6528 وفاة، ويتفشى الفيروس فيها بوتائر حادة، وشهدت حصيلة ضحاياه هناك ارتفاعا قياسيا لليوم الثاني على التوالي.

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وتحتل ألمانيا المرتبة الخامسة في قائمة أكبر بؤر كورونا في العالم بـ58247 إصابة و455 وفاة، حسب بيانات الجامعة الأمريكية.

وفي المراتب بين السادسة والعاشرة، تحل كل من إيران (38309 إصابة و2640 وفاة) وفرنسا (38150 إصابة و2317 وفاة) وبريطانيا (17320 إصابة و1021 وفاة) حيث أصاب الفيروس عددا من كبار المسؤولين بينهم رئيس الحكومة بوريس جونسون، وسويسرا (14352 إصابة و282 وفاة) وبلجيكا (10836 إصابة و431 وفاة).

وفي العالم العربي، لا تزال السعودية الدولة الوحيدة التي تجاوز عدد الإصابات فيها الألف، بـ1203 وأربع وفيات.

