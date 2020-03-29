تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا لعراقيين في الأردن

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، إصابة عراقيين اثنين في الأردن بفايروس كورونا ، ليرتفع عدد العراقيين المتواجدين في الخارج المصابين بالفايروس إلى 53. يتبع...



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