بالصور.. حملات تعفير في بغداد للوقاية من كورونا

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن إجراء حملات تعفير مكثفة شملت عدداً من المناطق في جانبي الكرخ والرصافة، للوقاية من فايروس كورونا وقالت الأمانة، إن "بلديات الكرادة والصدر الاولى والصدر الثانية والكاظمية وبغداد الجديدة والدورة والغدير وقسم المعامل البلدي قامت بحملات لتعفير مناطق الناظمية والقطاعات ( 53 ، 55 ) ومنطقة جميلة والشالجية والمحلات ( 723 ، 727 ) ضمن منطقة بغداد الجديدة وشارع الصحة ومنطقة الرشاد ومنطقة الاستكشافات، بالإضافة الى اجراء حملات توعوية للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا".



وأكدت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استمرارها بحملات التعفير والتعقيم التي اطلقتها في وقت سابق وبالتنسيق مع وزارة الصحة وجهات اخرى مختلفة". Advertisements

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