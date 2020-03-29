الولايات المتحدة تُهدي العراق أجهزة لكشف فيروس كورونا

وقالت السفارة الأمريكية ببغداد، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تعلن بأنها ستُقدم أجهزة لكشف فايروس كورونا COVID-19 إلى الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق.



واوضحت أنها في البداية ، سيتم توفير أربع أجهزة لمؤسسات الصحة العامة في بغداد وأربيل وسيتم توفير سبعة أجهزة كشف إضافية في وقت لاحق، موضحة أنه باستخدام هذه الأجهزة ، سيكون لدى العراق القدرة على إجراء اختبارات لمئات المواطنين للتحقق من وجود فايروس كورونا COVID-19.

واشارت الى أن حكومة الولايات المتحدة ترحب بهذه الفرصة لتقديم المساعدة لشركائنا العراقيين في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية الخطيرة، وفق تعبير البيان.