مصرف الرافدين : مستمرون بتوزيع رواتب الموظفين

أعلن مصرف الرافدين عن استمراره في صرف رواتب الموظفين وأصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.



وأشار إلى أن المصرف يقوم بصرف رواتب الموظفين عن طريق البطاقة الالكترونية ووفقا لتوقيتات ومواعيد محددة من قبل كل دائرة وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن المصرف لديه السيولة المالية الكافية لتوزيع رواتب الموظفين ومستحقات أصحاب مكاتب المنافذ وفئات أخرى وبدون انقطاع بعد أن تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه .وأشار إلى أن المصرف يقوم بصرف رواتب الموظفين عن طريق البطاقة الالكترونية ووفقا لتوقيتات ومواعيد محددة من قبل كل دائرة

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