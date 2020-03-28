الحلبوسي مغردا: ادعوكم للبقاء في منازلكم

دعا رئيس البربمان محمد الحلبوسي، السبت، الجميع الى البقاء في منازلهم، فيما اشار الى ان العراقيين سيتجاوزون هذا الظرف الاستثنائي بخير وسلام.

وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "من واجبي الاطمئنان عليكم، كما ارجو لكم ولاسركم الكريمة الصحة والسلامة وتخطي ازمة الوباء".

واضاف "ادعوكم للبقاء في منازلكم ومساندة بعضنا البعض انسانيا"، مشيرا الى "اننا سنتجاوز هذا الظرف الاستثنائي بخير وسلام من خلال التزامكم وتكافلكم".