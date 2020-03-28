مدير صحة الكرخ: ما يحصل حالياً سيقلل من انتشار المرض ولكن لن يقضي عليه

وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "كانت لي جولة في اغلب مناطق الكرخ للاستطلاع وتقييم التزام الناس بحظر التجوال حتى نستطيع ان نحدد ما اذا كنا سوف نبلغ الأهداف المرسومة ام لا، وهدفنا كان اعلان منطقة الكرخ خالية من المرض بعد اسبوع من الآن".



وأضاف "وللأسف فإن الآمال تلاشت والتفاؤل انحدر للحضيض بعد كل الذي رأيته"، مشيراً الى أن "سكان ابو دشير يعيشون وكأنهم معزولين عن العالم لايعرفون ماذا يجري حولهم ولا يعرفون شيء اسمه حظر تجوال وسكان الشعلة والغزالية والبياع والعلاوي وشارع حيفا أطفالهم ملأت الشوارع ورجالهم كل مجموعة يجلسون او يتمشون في الطرقات والتزاور بينهم شيء اعتيادي والنساء كذلك ومنطقة الحرية والمناطق حول نفق الشرطة افضل بقليل والمنطقة الوحيدة التي تشعر فيها بأنك فعلاً في حظر تجوال هي المنصور".



وتابع أن "المناطق المزدحمة بالسكان مثل مدينة الشعلة اذا وصلها الفايروس فلن يكون لهم عاصم من الموت الا رحمة الله فلا مستشفيات سوف تكفي ولا دواء ينفع"، معتبراً أن "ما يحصل الان سوف يقلل من سرعة انتشار المرض ولكنه سوف لن يقضي عليه وستكون الدولة امام معادلة صعبة جداً أما ان تستمر في تمديد الحظر وهذا يؤدي الى مجاعة لكثير من الناس او ترفع الحظر ونكون مثل أمريكا وإيطاليا وأسبانيا".