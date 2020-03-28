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سقوط اربع قذائف هاون على ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة

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أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، السبت، بسقوط أربع قذائف هاون على ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أربع قذائف هاون سقطت، اليوم، على ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى".

وأضاف أن "سقوط القذائف لم يسفر عن إصابات في صفوف المدنيين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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