سقوط اربع قذائف هاون على ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أربع قذائف هاون سقطت، اليوم، على ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى".

وأضاف أن "سقوط القذائف لم يسفر عن إصابات في صفوف المدنيين".

