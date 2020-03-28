سقوط اربع قذائف هاون على ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، السبت، بسقوط أربع قذائف هاون على ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أربع قذائف هاون سقطت، اليوم، على ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى".
وأضاف أن "سقوط القذائف لم يسفر عن إصابات في صفوف المدنيين".
وأضاف أن "سقوط القذائف لم يسفر عن إصابات في صفوف المدنيين".
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