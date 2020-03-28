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الكمامة الأمثل للوقاية من كورونا

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وصف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو القناع الطبي الأمثل، الذي يمكنه الحماية من فيروس المستجد.
ووفقا لموراشكو يعد القناع المكون من أربع طبقات من الضمادة الطبية حماية فعالة ضد الكورونا، وأشار الوزير أنه تم اختبار هذه الأقنعة وبيعها.

وأوضح السياسي: "ويقوم المصنعون بتخييطها ثم تسليمها إلى المنظمات الطبية والصيدليات".

وتتكون الكمامات للاستخدام مرة واحدة على ثلاث طبقات ومع ذلك، هناك نماذج ذات حماية إضافية. قد تحتوي الطبقة الخارجية من القناع على طلاء طارد للماء، وفي بعض الأحيان يتم تشريب طبقة الكمامة المتوسطة بتركيبة مضادة للبكتيريا.

وينتشر قناع من الضمادة على نطاق واسع لأنه يمكن صنعه بسهولة حتى في المنزل. حيث يتطلب بضع طبقات فقط من الضمادة المعقمة. ويسمح لارتداء هذه الكمامات ما لا يزيد عن ثلاث ساعات. كما يوصى باستخدام القناع خلال فترة الوباء أو في المؤسسات الطبية لمدة لا تزيد عن ساعتين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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