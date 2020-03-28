الكمامة الأمثل للوقاية من كورونا

وصف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو القناع الطبي الأمثل، الذي يمكنه الحماية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح السياسي: "ويقوم المصنعون بتخييطها ثم تسليمها إلى المنظمات الطبية والصيدليات".
وينتشر قناع من الضمادة على نطاق واسع لأنه يمكن صنعه بسهولة حتى في المنزل. حيث يتطلب بضع طبقات فقط من الضمادة المعقمة. ويسمح لارتداء هذه الكمامات ما لا يزيد عن ثلاث ساعات. كما يوصى باستخدام القناع خلال فترة الوباء أو في المؤسسات الطبية لمدة لا تزيد عن ساعتين.
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