الكمامة الأمثل للوقاية من كورونا

ووفقا لموراشكو يعد القناع المكون من أربع طبقات من الضمادة الطبية حماية فعالة ضد الكورونا، وأشار الوزير أنه تم اختبار هذه الأقنعة وبيعها.

وتتكون الكمامات للاستخدام مرة واحدة على ثلاث طبقات ومع ذلك، هناك نماذج ذات حماية إضافية. قد تحتوي الطبقة الخارجية من القناع على طلاء طارد للماء، وفي بعض الأحيان يتم تشريب طبقة الكمامة المتوسطة بتركيبة مضادة للبكتيريا.

وينتشر قناع من الضمادة على نطاق واسع لأنه يمكن صنعه بسهولة حتى في المنزل. حيث يتطلب بضع طبقات فقط من الضمادة المعقمة. ويسمح لارتداء هذه الكمامات ما لا يزيد عن ثلاث ساعات. كما يوصى باستخدام القناع خلال فترة الوباء أو في المؤسسات الطبية لمدة لا تزيد عن ساعتين.