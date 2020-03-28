إصابة برلمانية أوكرانية بفيروس كورونا

أعلنت آنا سكوروخود، النائبة في مجلس الرادا (البرلمان) الأوكراني اليوم السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا.
وأضافت أن "العارض الأساسي للمرض لدي هو عدم إحساسي بأي روائح. حافظوا على أنفسكم وأقربائكم... وعاملوا بعضكم بلطف أكبر".
وفي وقت سابق ثبتت الإصابة بكورونا لدى عدد من نواب مجلس الرادا، ونقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم السبت، أن عدد المصابين بكورونا في البلاد ارتفع إلى 311 بزيادة 93 حالة خلال اليوم الأخير، كما ارتفعت حصيلة الوفيات من 5 إلى 8، فيما تماثل 5 مرضى للشفاء.
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