نائب محافظ نينوى: تحويل ثلاثة إيرانيين للحجر الصحي دخلوا العراق في 11 شباط

اعلن نائب محافظ نينوى حسن العلاف، السبت، عن تحويل ثلاثة إيرانيين للحجر الصحي دخلوا العراق في 11 شباط الماضي.
وقال العلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "ما زالت اجهزتنا الامنية تبحث عن الوافدين داخل مدينة الموصل حيث تم تحويل ثلاثة اشخاص الى الحجر الصحي يحملون (الجنسية الايرانية) دخلوا العراق بتاريخ 11 من شهر شباط الماضي عن طريق مطار اربيل يعملون بمهن حرة".
وأضاف أنه "تم تشخيصهم وهم لا يحملون اي اعراض للمرض وسيتم اتخاذ الاجراءات الصحية بحقهم".
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