النفط ترصد 2.4 مليون دولار لتأهيل ابنية في البصرة كمناطق حجر لمرضى كورونا

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شركة نفط البصرة ستقوم بالتعاون والتنسيق مع إدارة المحافظة والجهات الصحية المعنية فيها من اجل التعاقد مع شركات صينية لتجهيز هذه الأبنية بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات الصحية اللازمة التي تتطلبها الرعاية الصحية الخاصة بالحجر الصحي وبشكل عاجل، وبالاستفادة من خبرة الصينين في هذه التجربة".



وأشار جهاد، إلى ان "هذه الاجراءات والمبادرات التي تقوم بها وزارة النفط، تأتي ضمن الدعم الذي تقدمه للقطاع الصحي بشكل عام ولأبناء المحافظة بشكل خاص للوقاية من انتشار فايروس كورونا والمساهمة في علاج المصابين به".

