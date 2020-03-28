روسيا تغلق حدودها البرية اعتبارا من الاثنين المقبل

قررت الحكومة الروسية تقييد حركة المرور على الحدود البرية للبلاد مؤقتا اعتبارا من يوم 30 مارس الجاري ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا وكلفت الحكومة الروسية وزارة النقل وجهازي الأمن الفدرالي والجمارك، وهيئة الرقابة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك، بتقييد حركة المرور بصور مؤقتة بدءا من منتصف ليل الـ30 من مارس 2020 بتوقيت موسكو وحتى إشعار آخر، عبر كافة المنافذ الحدودية بما فيها نقاط العبور المخصصة للسيارات والقطارات والمعابر النهرية.

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