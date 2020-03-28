بالصور.. ملامح ملعب كربلاء الدولي خلال أيام حظر التجوال

رياضة 2020-03-28 | 15:46 4,271 مشاهدة تواصل وزارة الشباب والرياضة، اعمال الادامة على ملاعب العراق ومن بينها ملعب كربلاء الدولي سعة 30 ألف متفرج. المحرر: محمد خليل

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